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        Burdur'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Burdur'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Beşkonak köyünde ot toplamak amacıyla dağlık alana çıkan A.P, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaralandığı belirlenen A.P'yi bulunduğu yerden kurtardı.

        Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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