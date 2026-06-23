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        Burdur'da "Lale Kültür Günleri" başladı

        Burdur Valiliği tarafından İstanbul Lale Vakfı ve Lale Müzesi işbirliğiyle düzenlenen "Lale Kültür Günleri" etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Burdur'da "Lale Kültür Günleri" başladı

        Burdur Valiliği tarafından İstanbul Lale Vakfı ve Lale Müzesi işbirliğiyle düzenlenen "Lale Kültür Günleri" etkinlikleri başladı.


        Valilik bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, lale motiflerinin yer aldığı resim ve objeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen katılımcılar, eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Etkinliğin açılışında konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kentte 1700'lü yıllardan kalma çok değerli konakların bulunduğunu belirterek, bu yapılarda lale motiflerinin sıkça kullanıldığını söyledi.

        Lalenin kültürel miras açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayan Bilgihan, bu değerin gün yüzüne çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önem taşıdığını ifade etti.

        İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan ise Burdur'da da lale soğanı dikimlerinin başlayacağını bildirdi.

        Etkinlik kapsamında lale heykeli boyama çalışması gerçekleştirilirken, "Köklerden Yüzeye Bir Kültür: Lale" başlıklı söyleşi de düzenlendi.

        Lale Kültür Günleri, yarın Seramik Sanatçısı İsmail Yiğit'in gerçekleştireceği seramik atölyesiyle sona erecek.

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