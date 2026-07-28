Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da ormanlar dron destekli denetleniyor

        Burdur'da ormanlar dron destekli denetleniyor

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Burdur'da ormanlar dron destekli denetleniyor

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olası orman yangınlarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi amacıyla dron destekli gözetim faaliyetleri yürütüyor.

        Ekipler, orman yangınlarının önlenmesinde erken müdahalenin önemine işaret ederek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, doğaya sigara izmariti atmamalarını ve duman ya da yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Çocuk kostümü için toplatma kararı
        Çocuk kostümü için toplatma kararı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...

        Benzer Haberler

        Burdur'da güneş enerji santralindeki trafo yangını otluk alana sıçradı
        Burdur'da güneş enerji santralindeki trafo yangını otluk alana sıçradı
        Burdur'da çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü
        Burdur'da çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü
        Burdur'da biçerdöverler denetleniyor
        Burdur'da biçerdöverler denetleniyor
        Burdur'da arılı kovanlar denetleniyor
        Burdur'da arılı kovanlar denetleniyor
        MAKÜ'de TÜBİTAK destekli "Milli Teknoloji Atölyesi Yaz Okulu" başladı
        MAKÜ'de TÜBİTAK destekli "Milli Teknoloji Atölyesi Yaz Okulu" başladı
        'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı
        'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı