Burdur'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında BurdurKaramanlı kara yolu Çallıca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre B. (27) idaresindeki 07 CJG 10 plakalı otomobil, Burdur’dan Karamanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan otobüs durağına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından boş tarlaya takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir B. (52) hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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