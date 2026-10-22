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        Burdur'da otomobil takla attı: 1 yaralı

        Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarptıktan sonra boş tarlaya takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Burdur'da otomobil takla attı: 1 yaralı

        Burdur’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarptıktan sonra boş tarlaya takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında BurdurKaramanlı kara yolu Çallıca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre B. (27) idaresindeki 07 CJG 10 plakalı otomobil, Burdur’dan Karamanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan otobüs durağına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından boş tarlaya takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir B. (52) hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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