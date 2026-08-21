Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sağlık ekibince yaralı olarak Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Altın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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