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        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Nehir Altın (18) idaresindeki 15 AAG 196 plakalı motosiklet, Tefenni-Karamanlı kara yolunda F.A. (26) yönetimindeki 54 APG 607 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yaralı olarak Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Altın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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