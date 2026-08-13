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        Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mert Batuhan Uluhan (17) idaresindeki 15 AEA 629 plakalı motosiklet, Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Uluhan, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Uluhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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