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        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Miraç Emre Aybattı (21) idaresindeki 15 AT 822 plakalı otomobil Akyayla köyünde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Mustafa K. (21) yaralandı.

        Yaralı sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Aybattı'nın cenazesi ise morga götürüldü.



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