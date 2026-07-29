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        Burdur'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Burdur'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.


        İnsuyu bölgesindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek balya yığınlarına da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 6 yangın söndürme aracı ile 15 personel sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 ton balya zarar gördü.


        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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