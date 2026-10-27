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        Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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