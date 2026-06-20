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        CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'da partililerle bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un ilçelerini ziyaret ederek partililerle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 18:49 Güncelleme:
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'da partililerle bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un ilçelerini ziyaret ederek partililerle görüştü.

        Özel, Çavdır ve Yeşilova ilçelerini ziyaretinde, insan ayıran, mesafe koyan bir parti değil "Türkiye ittifakı" diyerek herkesi kucaklayan bir anlayış içinde olduklarını belirtti.

        İktidara geldiklerinde emeklilerin ezilmeyeceğini, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara geçim garantisi vadedeceklerini dile getiren Özel, "mutlak butlan" kararını eleştirdi.

        Daha sonra Burdur Belediyesi tesislerinde işçilerle yemek yiyen Özel, Bucak Belediyesi Kadın Etüd Merkezi'nde çalışan kadınlarla bir araya geldi.

        Özel, Burdur il merkezindeki İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, ardından halka hitap etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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