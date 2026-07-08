Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri 18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi

        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi

        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın, İsveç'te düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Çanakkale kampı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:04 Güncelleme:
        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi

        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın, İsveç'te düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Çanakkale kampı sona erdi.

        Ay-yıldızlı takım, 1-9 Ağustos'ta İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürdü.

        Yılmaz, kampa ilişkin AA muhabirine, Çanakkale kampının verimli geçtiğini ve planlanan çalışmaları başarıyla tamamladıklarını söyledi.

        Hazırlık turnuvası için Fransa'ya gideceklerini hatırlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bizim için de güzel bir hazırlık olacak. Maçlar ve rakipler zor. Yıllardır Avrupa'da ekol olmuş ülkelerin takımlarıyla oynayacağız. O yüzden bizim açımızdan güzel bir veri olacaktır. Ona göre de çalışmalarımıza yön verip, birkaç değişiklik veya birkaç eklemeyle biz de eksiklerimizi görüp veya daha iyi yaptığımız şeylerin üstüne giderek öyle bir turnuva olarak değerlendireceğiz orayı.Sonra da Slovenya ile ikili temasımız, sonra Litvanya'da katılacağımız bir turnuva, en sonunda İsveç'e Avrupa Şampiyonası'na en ideal ve en sağlıklı kadroyla gitmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bir sakatlığımız olmadı. Bu bizim için en öncelikli şeylerden biri. Takımın havası da yavaş yavaş oturmaya başladı. Memnunuz, inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Gökçeada'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 FETÖ şüphel...
        Gökçeada'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 FETÖ şüphel...
        Çanakkale'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Çanakkale'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Biga'da tarım ve hayvancılıkla ilgili inceleme yapıldı
        Biga'da tarım ve hayvancılıkla ilgili inceleme yapıldı
        Çanakkale'de petshop denetimi
        Çanakkale'de petshop denetimi
        Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü