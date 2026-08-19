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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Lapseki Panayırı'nı ziyaret etti

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediyesince düzenlenen Geleneksel Lapseki Panayırı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:09 Güncelleme:
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Lapseki Panayırı'nı ziyaret etti

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediyesince düzenlenen Geleneksel Lapseki Panayırı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Gider'e ziyaretinde AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen ile AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Evran ve partililer eşlik etti.

        Panayır alanındaki tezgahları gezen Gider, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Gider, panayırda satış reyonu açan Lapsekispor'u da ziyaret etti. Lapsekispor Antrenörü Mustafa Zengin, ziyaretin anısına Gider'e kulübün formasını hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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