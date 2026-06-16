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        Ayvacık'ta biçerdöver denetimi yapıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Ayvacık'ta biçerdöver denetimi yapıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver denetimi yapıldı.


        İlçenin en önemli tarım bölgesi olan Tuzla Ovası'nda çiftçiler, biçerdöver kullanımından kaynaklı çıkabilecek anız yangınlarına ilişkin bilgilendirildi.


        Toplantıda, anız yakmanın hem doğaya hem de insan sağlığına büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.


        Biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve anız yangınlarının önlenmesiyle ilgili valilik tebliğleri doğrultusunda Ayvacık'ta hasat harman makinaları kontrollerinin devam edeceği kaydedildi.




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