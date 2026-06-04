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        Ayvacık'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Ayvacık'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ü.Ç. idaresindeki 06 DV 2868 plakalı otomobil, Ayvacık ilçesinin Sapanca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan T.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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