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        Eceabat'ta çiftçilere eğitim verildi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce B-Reçete ve üretici kayıt defterine ilişkin eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Eceabat'ta çiftçilere eğitim verildi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce B-Reçete ve üretici kayıt defterine ilişkin eğitim verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılması ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla üreticilere yönelik eğitim çalışması yürütüldü.

        İlaçlama yapmadan önce koruyucu önlemler alınması, ruhsatlı ilaçların kullanılması, ilaçların etiket bilgilerinin okunması, kullanım dozuna göre ilaçlama yapılması konularında üreticiler aydınlatıldı.

        Haziran ayı boyunca devam edecek eğitimler ile tarımda ilaç kalıntısının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

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