Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Böcek ilacından zehirlendiği öne sürülen çocuğun babası evladını kaybetmenin acısını yaşıyor

        Böcek ilacından zehirlendiği öne sürülen çocuğun babası evladını kaybetmenin acısını yaşıyor

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'de komşu dairede yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlendiği iddia edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın babası Uğur Çanlı, oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Böcek ilacından zehirlendiği öne sürülen çocuğun babası evladını kaybetmenin acısını yaşıyor

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'de komşu dairede yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlendiği iddia edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın babası Uğur Çanlı, oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

        Baba Uğur Çanlı, Barbaros Mahallesi'ndeki apartmanın en üst katında 5 Ağustos'ta yaşanan olaya ilişkin süreci anlattı.

        Olay günü sabah saatlerinde iş yerinden eve geldiğinde oğlu Yusuf Talha ile eşi Sevda'yı çekyatta bitkin halde bulduğunu, evdeki kuşların da hareketsiz olduğunu görünce zehirlenmeden şüphelendiğini söyledi.

        Önce evdeki doğal gaz borularını kontrol ettiğini, ardından camları açtığını aktaran Çanlı, eşi ve oğluyla daireden çıktıklarında, karşı komşusunun zilini çaldığını ancak kimsenin bulunmadığı evde kapının etrafında bant çekili olduğunu gördüğünü belirtti.

        REKLAM

        Eşini ve oğlunu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüğünü anlatan Çanlı, doktorların oğlunun ve eşinin rahatsızlanmasına neden olan şeyleri araştırmaya başladığını, bu sırada doktorlara karşı komşularının oturdukları evi ilaçlattığından şüphelendiğini söylediğini aktardı.

        Çanlı, doktorun talebi üzerine önce komşusunu aradığını ve ilaçlama yapıldığını öğrendiğini söyledi. Çanlı sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlaç firmasını aradım, 'İlaç kullanmışsınız, bana ilacın adını söyleyin' dedim. 'Alüminyum fosfit' diye ilacın adını söylediler. Ben de doktora aktardım. Doktor, Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayda uygulanan ilacın aynısı olduğunu ifade etti."

        REKLAM

        Yoğun bakım öncesinde oğluyla konuştuğunu söyleyen Çanlı, çocuğuna "Bak, biraz dur. Sükunetini koru. Uyuma, sabır göster." dediğini anlatarak, "Söz verdi bana oğlum. Elimi sımsıkı tuttu. 'Babam, ben dayanacağım, sabredeceğim. Sana söz veriyorum' dedi." ifadesini kullandı.

        Çanlı, oğlunun durumunun ilerleyen saatlerde ağırlaştığını ve entübe edildiğini söyledi.

        Oğlunun hava ambulansıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildiğini aktaran Çanlı, burada kalbinin iki kez durduğunu ve müdahaleyle yeniden çalıştırıldığını anlattı.

        Çanlı, ilgili doktorun Yusuf Talha'nın kalp atışlarındaki düzensizlikten, ciğerlerindeki ve bir böbreğindeki sıkıntılardan söz ettiğini​​​​​​​ belirterek, oğlunun bu konuşmadan yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

        REKLAM

        - Soruşturma sürüyor

        Baba Uğur Çanlı, oğlunun ölümünün ardından sorumluların ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

        Komşu dairede yapılan ilaçlamayla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belirten Çanlı, "Yani bana neden haber vermedin? Bir insan erik dalına 'ilaçlıdır' diye yazıyor, sabilerin günahına girmeyelim diye. İnsan evine zehir sıkıyor, içeri girmiyor. Bu ilaçlama firması 'Bu ilaç bu kadar tesirli. Burada komşuların yaşıyor. Bunu sıkacağız, önlemlerini alacağız' demedi mi? Bu ilacın bu kadar zehirli olduğunu söylemedi mi?" ifadesini kullandı.

        Çanlı, yaşadığı acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, "Benim acım tarif edilemez bir acı. Beni anlayın. Metanetimi korumaya çalışıyorum ama sabredemiyorum." dedi.

        REKLAM

        İlaçlama yapan firma ve komşusuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Çanlı, oğlunun ölümünün ardından başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için mücadele edeceğini söyledi.

        Çanlı, "Ben kimsenin canının yanmasını istemediğim için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Burada aileler yaşıyor, insanlar yaşıyor. Bu ilacı atarken yaptığın alanların kamera görüntülerini almıyor musun? Bu tedbirleri alırken yanında bilinçli insanların, ehliyeti olan insanların olması gerekmiyor mu? Herkesi vicdan hesabına, vicdan adaletine davet ediyorum."

        Bu arada Uğur Çanlı'nın eşi Sevda Çanlı'nın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        REKLAM

        - Olay

        Çanakkale'de yaşayan Uğur Çanlı, 5 Ağustos sabahı eve geldiğinde fenalaşan eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüştü.

        Yusuf Talha, hava ambulansıyla sevk edildiği İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden ev sahibi Z.B, ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. ile şirket çalışanı B.E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Ev sahibi ve şirket müdürü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Sitem etti
        Sitem etti
        13 kilo verdi
        13 kilo verdi
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Etna'da patlamalar sürüyor
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Giresun'da kayıp anne ve 2 kızından acı haber!
        Giresun'da kayıp anne ve 2 kızından acı haber!
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Yeni bir tartışma yaratacak

        Benzer Haberler

        Çanakkale Valiliği orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı
        Çanakkale Valiliği orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı
        Çanakkale'de kaybolan dalgıç aranıyor
        Çanakkale'de kaybolan dalgıç aranıyor
        Bozcaada açıklarında kaybolan dalgıç için arama çalışmaları devam ediyor
        Bozcaada açıklarında kaybolan dalgıç için arama çalışmaları devam ediyor
        Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aran...
        Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aran...
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Acar'ı ziyaret etti
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Acar'ı ziyaret etti
        Çanakkale'de 3 gün süreyle biçerdöver ve balya makinesi kullanımı yasakland...
        Çanakkale'de 3 gün süreyle biçerdöver ve balya makinesi kullanımı yasakland...