Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Acar'ı ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'a ziyarette bulundu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İskenderiye Patriği Theodore, Arnavutluk Başpiskoposu Loannis, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, hoşgörü, karşılıklı anlayış ve birlikte yaşama kültürünün önemi vurgulandı.

Kaymakam Acar, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük adası olan Gökçeada'nın, köklü tarihi ve çok kültürlü yapısıyla ülkenin kültürel zenginliğinin müstesna bir parçası olduğu, devletin sağladığı huzur ve güven ortamında bu değerlerin korunarak geleceğe taşınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

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Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.