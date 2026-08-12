Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yaptığı açıklamada, üniversite olarak akademik ve bilimsel başarılara imza atarken, sporda da öncü ve iddialı bir konuma gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kulübün, Türkiye Voleybol Federasyonu nezdindeki süreçlerini tamamlayarak üniversite tarihinde ilk kez profesyonel ligde yer almasının, üniversite ve Çanakkale adına büyük bir gurur olduğunu ifade eden ÇOMÜ Spor Kulübü Başkanı da olan Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu önemli başarıda üniversite sporlarına her zaman öncülük eden, destek ve vizyonlarıyla bizleri cesaretlendiren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar hocamıza şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunuyorum. Kadınlar 2. Ligi'nde şehrimizi ve üniversitemizi temsil edecek sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki bu daha başlangıç. Birlikte başardık, birlikte başaracağız."