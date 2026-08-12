Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Çanakkale'de kampa girdi
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Çanakkale'de başladı.
Giriş: 12.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Çanakkale'de başladı.
Kanada'da 9-19 Eylül'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, hazırlıklarını Çanakkale'de sürdürüyor.
Güzelyalı Milli Takımlar Kamp Merkezi'ndeki kampta sporcular, çalışmalarını başantrenör Can Aksu yönetiminde gerçekleştiriyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ