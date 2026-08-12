Çanakkale'de tırın dorsesinin altında kalan sürücü öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden tırın 09 APD 941 plakalı dorsesinin altında kaldı.

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