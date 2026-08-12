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        Çanakkale'de tırın dorsesinin altında kalan sürücü öldü

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde park haindeyken hareket eden tırın dorsesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Çanakkale'de tırın dorsesinin altında kalan sürücü öldü

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde park haindeyken hareket eden tırın dorsesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Eceabat'a bağlı Yolağzı köyünde Üre Dağı mevkisinde tomruk taşıma işinde çalışan sürücü Hüseyin U, uyumak amacıyla park halindeki tırın dorsesinin altına uzandı.

        Sürücü, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden tırın 09 APD 941 plakalı dorsesinin altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Hüseyin U'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Hüseyin U'nun cenazesi, Eceabat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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