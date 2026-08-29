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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale Savaşları'na tanıklık eden batıklar Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde görüntülendi

        Çanakkale Savaşları'na tanıklık eden batıklar Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde görüntülendi

        ÇİĞDEM ALYANAK - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021'de dalış turizmine kazandırıldıktan sonra su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline gelen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anı dalışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Çanakkale Savaşları'na tanıklık eden batıklar Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde görüntülendi

        ÇİĞDEM ALYANAK - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021'de dalış turizmine kazandırıldıktan sonra su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline gelen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anı dalışı gerçekleştirildi.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı dalış timi, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile teknik dalış eğitmeni Rıza Birkan ve ekibi, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi batıklarına daldı.

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        Dalgıçlar, batık envanteri anlamında dünyanın en zengin bölgesi olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki "HMS Triumph", "HMS Majestic", "HMS Louis", "Lundy" ve muhtelif batıkları görüntüledi.

        Anma etkinliği kapsamında dalgıçlar, deniz altında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağını açarak poz verdi.

        Tahsin Ceylan, dalış sonrası yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin suya yazılan en büyük destan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi onlar geldikleri gibi gittiler. Ancak ateş kusan zırhlılarını burada bırakarak gittiler. Biz de Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı​​​​​​​ dalış timleri, Gelibolu Teknik Dalış Merkezi dalış eğitmeni Rıza Birkan ve ekibi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale'deyiz. Çanakkale'de HMS Triumph, HMS Majestic, HMS Louis, Lundy ve muhtelif batıklara dalışlar yaptık, görüntüler aldık. Zafer, ona inananlarındır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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