Çanakkale Valisi Toraman, Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Toraman, yeni göreve başlayan Tuğamiral Orak'ı makamında ağırladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti.

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