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        Çanakkale Valisi Toraman, Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Çanakkale Valisi Toraman, Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Toraman, yeni göreve başlayan Tuğamiral Orak'ı makamında ağırladı.

        Vali Toraman, Tuğamiral Orak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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