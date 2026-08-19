Çanakkale'de Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri çocuklarla buluştu

Yeşilay'ın çocuklara yönelik çalışmalarının, onların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve bağımlılıklara karşı bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

Puzzle etkinlikleri ve çeşitli oyunlarla çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlanırken, Yeşilay dergileri okunarak çocuklara yaşlarına uygun şekilde sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak durmanın önemi aktarıldı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, çocuklara Yeşilay'ı ve sağlıklı yaşamın önemini anlatan ekip, etkinlik boyunca miniklerin yüzünü rengarenk balonlarla güldürdü.

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