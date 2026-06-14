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        Çanakkale'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Çanakkale'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

        Kentteki bir çay bahçesi önünde bisikletleriyle bir araya gelen her yaştan 200 katılımcı, işaret verilmesiyle sağlıklı yaşam ve bağımsız gelecek için belirlenen güzergahta pedal çevirdi.

        Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, gazetecilere, Yeşilay Bisiklet Turu'nun her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.

        Sağlıklı yaşam ve bağımsız gelecek için hep birlikte pedal çevirdiklerini belirten Köleoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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