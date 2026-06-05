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        Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de yol kontrolü sırasında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de yol kontrolü sırasında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekiçler mevkisindeki yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Aramalarda araçta 33 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.


        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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