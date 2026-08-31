Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yiğitler köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personel ile karadan müdahale edildi.

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