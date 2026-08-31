Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Yiğitler köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personel ile karadan müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tamamen kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        "Akustik travma" uyarısı
        "Akustik travma" uyarısı
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de av sezonuna hazır olan balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
        Çanakkale'de av sezonuna hazır olan balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
        Çanakkale'de rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi
        Çanakkale'de rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu
        Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına...
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına...
        Çanakkale'de orman yangını (3)
        Çanakkale'de orman yangını (3)