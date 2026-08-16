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        Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, arama faaliyetlerinin Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda, AFAD, Jandarma, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de profesyonel 3 boyutlu yer altı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bugün arama çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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