Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de profesyonel 3 boyutlu yer altı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bugün arama çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

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