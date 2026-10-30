Çanakkale'de feci kazada hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de feci kazada hayatını kaybeden Efe Serin son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale girişinde meydana geldi. Lapseki‘den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğini çarptıktan sonra savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otomobil ikiye ayrılıp paramparça olurken, sürücü Efehan Uzkuç ile yanında bulunan Efe Serin ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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Efe Serin için Dumlupınar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Serin'in cenazesi toprağa verildi.