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        Çanakkale'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

        ÇANAKKALE'de otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 05:25 Güncelleme:
        Çanakkale'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

        ÇANAKKALE’de otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Otogarı’nın karşısında meydana geldi. Lapseki-Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç yönetimindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Efehan Uzkuç’un ölüm haberini alan yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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