Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla taçlandı

        Çanakkale'de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla taçlandı

        Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen fener alayında meşaleler Cumhuriyet için yandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Çanakkale'de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla taçlandı

        Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen fener alayında meşaleler Cumhuriyet için yandı.

        Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Valilik tarafından düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Fener alayında vatandaşlar, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlamak için ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Cumhuriyet Meydanı üzerinden başlayan fener alayı, İskele Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yürüyüşü izlerken, bir yandan da cep telefonları ile bu anları fotoğraf karelerine yansıttı.

        REKLAM

        Yürüyüşe Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı
        Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı
        Çanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Denizde erkek cesedi bulundu (2)
        Denizde erkek cesedi bulundu (2)
        Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu
        Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu
        Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu
        Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu