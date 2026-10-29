Denizde erkek cesedi bulundu (2)
Giriş: 29.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
CESEDİ BULUNAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çanakkale'de kayalıklara vuran cesedin Sinan Özdal'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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