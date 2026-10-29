Gelibolu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Gelibolu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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