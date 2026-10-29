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        Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleri Ekim ayını değerlendirdi

        Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra birimleri Ekim ayı koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleri Ekim ayını değerlendirdi

        Çanakkale’de Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı taşra birimleri Ekim ayı koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

        Çanakkale’de Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı taşra birimleri Ekim ayı faaliyetlerini değerlendirmek için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda; 2027 ÇKS kayıtları ve kırsal kalkınma yatırımları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü hazırlıkları, damla sulamayla çeltik yetiştiriciliği ve tarla günü etkinlikleri, baraj doluluk oranları ve ekim yağışlarının üretime etkisi, Biga Fuarı ile Yenice Festivali değerlendirildi.

        Çanakkale İl Tarım ev Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Tarım ve ormancılıkta verimliliği, sürdürülebilirliği ve kurumlar arası iş birliğini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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