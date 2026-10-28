Gelibolu'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Törene protokol üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından anıta çelenk sunuldu.

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