CHP Çanakkale İl Başkanı Akkuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
CHP Çanakkale İl Başkanı Koray Akkuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
CHP Çanakkale İl Başkanı Koray Akkuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akkuş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 103. yılını gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.
Cumhuriyet'e sahip çıkmanın, halkın egemenliğini, laikliği, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmak olduğunu hatırlatan Başkan Koray Akkuş, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bağımsızlık mücadelemizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale'den söz veriyoruz, Atatürk'ün emanetini koruyacak, Cumhuriyetimizi demokrasi ve adaletle güçlendireceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş ve kuruluş kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum."
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