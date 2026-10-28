Çanakkale'de huzur uygulamalarında 69 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 9 bin 548 kişi ve 2 bin 232 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 9 bin 548 kişi ve 2 bin 232 araç kontrol edildi, 467 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 69 şüpheliden 8'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 453 gram narkotik madde, 17 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda ayrıca olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 10 can yeleği, 8 can simidi ve el pompası ele geçirildi.

Uygulamalarda kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen 296 bin 640 lira ile 4 adet cep telefonu, kamera kayıt cihazı, 662 iskambil kağıdı, ve hesap defterine el konuldu.

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Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunduğu belirlenen 111 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.