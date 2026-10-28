Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1926 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamaları ve denetimlerde 9 bin 548 şahıs ve 2 bin 232 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan 18 şahıs yakalanırken, 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 467 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplam 453 gram narkotik madde, 17 sentetik ecza, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığıyla koordineli yapılan çalışmalarda yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 39 düzensiz göçmen yakalanarak, gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 10 can yeleği, 8 can simidi ve el hava pompasına el konuldu.

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Kumar operasyonunda 296 bin 640 TL, 4 cep telefonu, kamera kayıt cihazı, 662 iskambil kağıdı, hesap defterine el konuldu. İş yerinde kumar oynayan 13 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu kişilerden 8'i adli makamlarca tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 111 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.