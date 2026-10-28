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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soyuak, mesajında Cumhuriyet'in bağımsızlığın ve geleceğe olan inancın en güçlü simgesi olduğunu bildirdi.

        Cumhuriyet'in milletin türlü zorluklar karşısında gösterdiği azmin, kararlılığın ve birlik ruhunun eseri olduğunu vurgulayan Soyuak, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde verilen bağımsızlık mücadelesi, bizlere yalnızca özgür bir vatan değil, aynı zamanda geleceğimizi kendi irademizle şekillendirme sorumluluğu da bırakmıştır. Bizlere düşen en önemli görev, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, çocuklarımıza ve gençlerimize daha aydınlık bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışmaktır. Gelibolu'muzun tarihinden, kültüründen ve vatan sevgisinden aldığımız güçle kentimizi daha yaşanabilir, daha çağdaş ve daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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