Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Genç fotoğrafçılar Çanakkale ruhunun izinde

        Genç fotoğrafçılar Çanakkale ruhunun izinde

        ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri, 'Bir Karede Vatan: Çanakkale'nin Genç Tanıkları' adlı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki şehitlikleri, anıtları ve müzeleri ziyaret ederek fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşları'nın tarihi ve manevi mirasını gençlerin objektifinden geleceğe taşımayı amaçlayan proje kapsamında, öğrencilerin gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmaların tarih bilinci, kültürel miras farkındalığı ve mesleki motivasyonları üzerindeki etkileri de bilimsel yöntemlerle araştırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Genç fotoğrafçılar Çanakkale ruhunun izinde

        ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri, ‘Bir Karede Vatan: Çanakkale'nin Genç Tanıkları' adlı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki şehitlikleri, anıtları ve müzeleri ziyaret ederek fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşları'nın tarihi ve manevi mirasını gençlerin objektifinden geleceğe taşımayı amaçlayan proje kapsamında, öğrencilerin gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmaların tarih bilinci, kültürel miras farkındalığı ve mesleki motivasyonları üzerindeki etkileri de bilimsel yöntemlerle araştırılması hedefleniyor.

        REKLAM

        ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 5588 kodlu proje, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Meral Açıkgöz yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Projeyle öğrencilerin Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi mekanları yerinde görmeleri, savaşın milletin hafızasındaki yerini ve taşıdığı manevi değerleri daha yakından kavramaları, aynı zamanda fotoğraf ve video çekimleri aracılığıyla mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

        Tarihin izinde 12 saatlik fotoğraf ve video yolculuğu

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama gezisi, sabah saat 08.00'de Çanakkale merkezdeki feribot iskelesinde başladı. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Meral Açıkgöz ile Öğr. Gör. Onur Bayram'ın da öğrencilere eşlik ettiği gezide; yaklaşık 12 saat süren program boyunca Gelibolu Tarihi Yarımadası'nın farklı noktalarındaki şehitlikleri, tarihi alanları ve müzeleri ziyaret eden öğrenciler, Çanakkale Savaşları'nın izlerini fotoğraf ve video çalışmalarıyla belgeledi.

        REKLAM

        Çanakkale Savaşları, Atatürk ve Balkanlar Bölgesi Uzmanı, Bigalı Kalesi Sorumlusu Melih Asaroğlu'nun rehberliğinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, ziyaret ettikleri mekânların tarihî önemine ilişkin bilgi edinirken savaşın yaşandığı alanları yakından inceleme fırsatı buldu. Gün boyunca tarihi yarımadanın farklı noktalarında fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştiren öğrenciler, yaptıkları röportajlarla da belgesel çalışmalarına yönelik görsel ve sözlü kayıtlar oluşturdu.

        Öğrencilerin tarih bilinci ve mesleki motivasyonları araştırılıyor

        ‘Bir Karede Vatan: Çanakkale'nin Genç Tanıkları' projesi, fotoğraf ve video üretiminin yanı sıra bilimsel araştırma boyutuyla da dikkat çekiyor. Proje çerçevesinde, öğrencilerin Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanlarda bulunmalarının ve bu alanları fotoğraf ve video yoluyla belgelemelerinin üzerlerinde oluşturduğu etkilerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi amaçlanıyor.

        REKLAM

        Gençlerin objektifinden sergi ve belgesel hazırlanacak

        Projenin ilerleyen aşamalarında, öğrencilerin Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda gerçekleştirdikleri çekimlerden seçilecek fotoğraflarla bir sergi açılması ve video görüntüleri ile röportajlardan oluşan bir belgesel hazırlanması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de mobil taramayla meme kanseri erken teşhis edildi
        Çanakkale'de mobil taramayla meme kanseri erken teşhis edildi
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Çanakkale'de devlet hastanesinde meme kanseri farkındalık etkinliği
        Çanakkale'de devlet hastanesinde meme kanseri farkındalık etkinliği
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak
        Çanakkale'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Çanakkale'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı