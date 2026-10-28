Gelibolu'da "Çocuk Gözüyle Bayrağımız" sergisi açıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Çocuk Gözüyle Bayrağımız" sergisi açıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Çocuk Gözüyle Bayrağımız" sergisi açıldı.
75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundaki serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın katıldı.
Sergide, öğrencilerin Türk bayrağına duydukları sevgiyi ve milli değerlere bağlılıklarını yansıtan çalışmalar yer aldı.
Aydın, öğrencilerle sergiyi gezerek eserleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Programın ardından öğretmenlerle bir araya gelen Aydın, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
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