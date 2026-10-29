Çanakkale Biga'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından Çanakkale’de sağanak yağış dün etkisini arttırdı. Yağış bugün Biga ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Cumhuriyet, Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Öte yandan bir vatandaşın göle dönen sokakta suya olta attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.