Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi mezunları 27 yıl sonra buluştu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nden yaklaşık 27 yıl önce mezun olan dönem arkadaşları okullarında buluştu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nden yaklaşık 27 yıl önce mezun olan dönem arkadaşları okullarında buluştu.
Liseden mezun olan eski öğrenciler, aradan geçen yılların ardından öğretmenleriyle birlikte mezun oldukları okulda bir araya gelerek geçmiş günleri andı.
Okul sıralarında ve bahçede hatıralarını tazeleyen mezunlar, eğitime emek veren öğretmenlerine çiçek takdim etti.
Buluşma, okul bahçesinde ve sınıflarda fotoğraflar çekilmesinin ardından sona erdi.
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