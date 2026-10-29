Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi mezunları 27 yıl sonra buluştu

Okul sıralarında ve bahçede hatıralarını tazeleyen mezunlar, eğitime emek veren öğretmenlerine çiçek takdim etti.

Liseden mezun olan eski öğrenciler, aradan geçen yılların ardından öğretmenleriyle birlikte mezun oldukları okulda bir araya gelerek geçmiş günleri andı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.