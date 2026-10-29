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        Lapseki'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Lapseki'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kutlamalar kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Cafer Ekinci, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Emre Dursun ve Belediye Başkanı Atilla Öztürk tarafından çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hükümet Konağı'ndaki tören sona erdi. Kaymakam Ekinci, makamında tebrikleri kabul etti.

        Hava muhalefeti nedeniyle Dalyan Mahallesi’ndeki İsmail Baykut İlkokulu ve Ortaokulunun kapalı spor salonunda devam eden kutlama programında, Ekinci, Dursun ve Öztürk öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

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        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ekinci, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programda, Plevne Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Esmanur Karayer, Cumhuriyet temalı şiir okudu. Okulun öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin Doğuşu" adlı drama gösterisi de sunuldu.

        İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Cumhuriyet Savcısı Nebil Kırkız, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Emre Dursun ve Belediye Başkanı Atilla Öztürk tarafından verildi.

        Program, drama gösterisinde görev alan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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