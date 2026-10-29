Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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