Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı

Etkinliğe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon Boyu'ndan yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

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