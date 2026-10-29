Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ezine ilçesinde kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Ekiplerin katılımıyla düzenlenen müşterek operasyonda, Etiyopya, Sudan, Somali, Nijerya, Yemen, Güney Sudan ve Sierra Leone uyruklu 1'i çocuk, 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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