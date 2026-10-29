Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ezine ilçesinde kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.