Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı.
Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.
Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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