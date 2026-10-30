GÜNCELLEME - Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta kontrolden çıktı.
Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Efehan Uzkuç ile araçta bulunan Efe Serin yaşamını yitirdi.
Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Sürücünün cenazesi defnedildi
Uzkuç'un cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Lapseki'nin Umurbey beldesine getirildi.
Efehan Uzkuç için Gazi Hüdavendigar Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan namazın ardından Uzkuç'un cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Uzkuç'un ailesi, yakınları ve Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan da katıldı.
Efe Serin'in cenazesinin, bugün ikindi vakti merkez Dumlupınar Camisi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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