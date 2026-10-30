GÜNCELLEME - Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Törene, Uzkuç'un ailesi, yakınları ve Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan da katıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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