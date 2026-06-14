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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasınan ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, törende yaptığı konuşmada, başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi.

        Akyüz, jandarmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirtti.

        Törende, Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesine ilişkin bilgi verildi.

        Programa, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çakır, Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, jandarma ve emniyet personelleri katıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından Truva Atı önünde açılan stantlarda jandarmanın kullandığı çeşitli ekipmanlar sergilendi.

        Vatandaşlar, stantları gezerek buradaki ekipmanları inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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