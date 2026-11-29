Çanakkale'de kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor (2)
FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
AĞAÇ DEVRİLDİ
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Namık Kemal Mahallesi’ndeki 157 yıllık Kurşunlu Camisi’nin bahçesindeki ağaç devrildi ve bahçedeki tenteye de zarar verdi. Çanakkale Belediyesi ekipleri, ağacı keserek kaldırdı.
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